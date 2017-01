Så vigtig er rækkefølgen på din hudpleje

1. Ansigtsmist

Start altid med et pift ansigtsmist, som neutraliserer det lag af kalk, som vandhanens vand har efterladt på dit ansigt efter rens. Ved at bruge en ansigtsmist vil dine næste produkter få nemmere ved at trænge ind og gøre gavn for din hud.

2. Serum

Brug derefter serum, som oftets har en lettere tekstur end dine olier og cremer. Dine olier vil nemlig godt kunne trænge igennem dine vandholdige serummer, men det omvendte gør sig ikke gældende, og er dermed spild af produkt.

Bruger du serum med frugtsyre i, så læg den først, da det har en eksfolierende effekt, som vil gøre din hud mere modtagelig over for næste lag serum eller creme.