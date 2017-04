Sådan slipper du af med uren hud

HVOR MEGET HJÆLPER ALMINDELIGE, IKKE-RECEPTPLIGTIGE CREMER EGENTLIG?

“Hvis man har nogle gode rutiner med rigtige produkter, kan man godt komme langt. Det afhænger meget af, hvor udbredt problemet er. Hvis man kæmper med vedvarende udbrud, bør man gå efter de receptpligtige cremer.”

HVILKET INDHOLD BØR MAN GÅ EFTER I EN CREME, DER SKAL MODVIRKE AKNE?

“Man bør se efter en creme med salicylsyre, andre frugtsyrer og vitamin A-syre (Retinol).”

KAN ALLE OPNÅ PERFEKT, GLAT HUD MED DEN RIGTIGE BEHANDLING?

“Hvis de ikke har ar, er svaret JA.”

HVAD MED MAD – ER DER ENKELTE MADVARER, SOM FORVÆRRER ELLER FORBEDRER HUDEN?

“Det er meget omdiskuteret, men det er videnskabeligt bevist, at madvarer, som får blodsukkeret til at stige hurtigt (såsom sukker og dårlige kulhydrater), kan forværre et akneudbrud. Men det er også individuelt og et spørgsmål om genetik.”





ALT DET, DU IKKE VIL GÅ GLIP AF