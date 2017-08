Vil du teste Avène for Costume?

Betingelser: Vi, Benjamin Media, udvælger 50 testere på baggrund af de mails, vi modtager. De 50 testere får produktet tilsendt og forpligter sig til at besvare et spørgeskema på mail, når testperioden er slut. Testperioden er fra 12/09/2017 – 03/10/2017. Vi forbeholder os retten til at bruge besvarelserne i spørgeskemaet tidsubegrænset til kommercielle formål, herunder kampagnemateriale og markedsføring af Eau Thermale Avène. Alle kan tilmelde sig testpanelet, men det anbefales ikke, at du bruger produktet, hvis du er gravid, fordi et af de aktive stoffer i cremen er et forstadie til A-vitaminsyre. Ansatte hos Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Nordic og Benjamin Media kan ikke deltage.