Virker det at bruge tandpasta på urenheder?

Ifølge Madeleine Olsson er der slet ingen tvivl om, hvorvidt tandpasta har en positiv effekt i kampen mod urenheder:

“At tandpasta skulle fjerne bumser er en gammel og outdated myte. Det udtørrer blot bumsen på overfladen og kan også virke irriterende på huden. Hvis huden udtørres, så kan du være uheldig, at huden reagerer ved at producere mere talg. Tandpasta er til at børste tænder med og intet andet,” fortæller hudterapeuten.

Hun anbefaler, at man istedet investerer i et godt hudplejeprodukt:

“Jeg anbefaler, at man anvender et produkt med salicylsyre – også kaldet BHA. Eksempelvis Akademiklinikens Pure active serum, der opløser urenheder med dens antibakterielle egenskaber. Den går i dybden uden at irritere huden.

Jeg bruger den selv til at slippe hurtigt af med bumser. Påfør den direkte på urenheder om aftenen, og rens din hud som sædvanligt næste morgen.”

Opsummering: Myten om tandpasta som urenhedsdræber er hermed afkræftet!





MERE FRA COSTUME