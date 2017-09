20-årig iværksætter, selvskabt millionær – og model på 158 centimeter

Til sidst endte jeg med at ville prøve kræfter med min egen første virksomhed, da jeg følte, at jeg havde tilstrækkelig med viden fra både egen research, erfaring og netværk til at starte. Jeg startede et onlinebureau, som leverede tekster og grafisk arbejde til virksomheder. Det blev startskuddet og jeg har siden været involveret i adskillige projekter. Det tog mig et år fra jeg droppede ud af skolen, og intet anede om iværksætteri, til at jeg byggede min første millionforretning (det veganske tandblegningsprodukt Coalcure, red.).”

Jeg elsker iværksætteri fordi …

“… at jeg har mulighed for skabe min egen vej og give plads til skæve tanker. Her er det okay at være anderledes og tænke anderledes. Jeg er helt klart en type, som elsker at iværksætte.”