Anine Bing: “Lad være med at gøre ting i jagten på anerkendelse”

KAN DU BESKRIVE DUFTEN, SAVAGE ROSE? HVEM ER DEN LAVET TIL?

“Jeg skabte Savage Rose med henblik på, at den skulle være smuk og diskret med en cool kant, for at omfavne Anine Bing-brandet. Jeg ville lave en duft til mig selv og vores publikum, fordi duft altid er den sidst ting, jeg tager på, før jeg tager hjemmefra. Det er prikken over i’et, der får dig til at føle, at dit outfit er fuldendt, og at du er klar til dagen.

Jeg lavede duften med en lille, taskevenlig flakon – superchic og perfekt til den travle kvinde. Flakonen er smuk nok til at have stående fremme, men jeg smider den i min taske, fordi jeg altid løber rundt, og kan bruge den til at føle mig frisk.

Det bedste ved duften er, at den dufter lidt forskelligt på alle. Hovednoten er rose, men jeg ville også have, at min signaturduft skulle føles original og personlig. Den har noter af sort peber og musk, som nedtoner blomsterelementerne.”