Danmarks bedst klædte kvinder 2017

Mette Hjort Hay, 38 år og kreativ direktør for HAY Accessories, får et personligt look ved at lade designertøj, vintagefund og highstreet mødes.

HVAD ER GOD STIL FOR DIG?

“God stil er først og fremmest personlig. Men god stil handler også om noget så banalt som, at man formår at klæde sig efter sin alder, vejret og anledningen. Og aller-, allervigtigst er det, at mennesket bag tøjet skinner igennem.”

HVAD DEFINERER DIN STIL?

“Jeg kan godt lide at købe ting, som jeg bliver glad for i mange år, og som jeg kan sammensætte på mange forskellige måder. Jeg holder af at blande dygtige designeres tøj med vintage og highstreet og shopper egentlig ikke ret meget, men har nogle få gode steder, hvor jeg ved, jeg altid kan finde et eller andet.”

HVORDAN SAMMENSÆTTER DU ET SÆT TØJ?

“Meget efter anledning og humør. Om sommeren elsker jeg kjoler, farver og print, hvorimod jeg om vinteren går mere i mørke nuancer, strik og uld.”