Her skabes Danmarks sejeste keramik

DU ARBEJDER TÆT SAMMEN MED DIN MAND, DER ER KOK. HVORDAN FINDER I PÅ NYE TING?

“Vores forskellige fagligheder gør, at vi sammen har en unik indsigt i, hvad der er funktionelt, smukt og cool. Vi bliver inspireret af alt det, der er omkring os: former, farver, stemninger eller bare en skygge, der falder perfekt. For mig er et nyt projekt eller samarbejde altid en mulighed for at blive bedre og udforske keramikkens verden. Når jeg arbejder med kokke, har vi fokus på funktionalitet og på, hvordan designet kan understøtte det, så en tallerken bliver helt perfekt at præsentere en ret på.”

DU HAR LAVET STEL TIL NOGLE AF KØBENHAVNS BEDSTE RESTAURANTER OG RAMT EN BØLGE AF INTERESSE FOR KERAMIK. HVAD TÆNKER DU OM DET?

“Jeg er på det rette sted på det rette tidspunkt. Mit mål er at arbejde med restauranter og kokke, og København bliver kaldt hovedstaden for gode restauranter i Europa, så det kunne ikke være bedre. Kokke er trætte af at bruge hvide, enkle tallerkener og er på udkig efter mere interessante mønstre og farver. Jeg elsker alle nuancer af grå og sort, så det skandinaviske vejr er en perfekt inspiration for mig. I dag betyder det så meget, hvordan en ret bliver serveret.”