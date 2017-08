Mød Danmarks største designtalent

Tv-værten er særligt vild med en sort velourkjole tilsat en hvid broderikrave. Cecilie viser den frem med et smil, svarer på et spørgsmål om Danmark, og så er holdet videre til næste stand. Hun puster kort ud og gør sig klar til de næste gæster. Rygterne siger, at Karl Lagerfeld er på vej.

“I de få stunder, hvor jeg ikke er på eller skal snakke med nogen, kan jeg godt mærke, hvor udmattende det hele også er. Der er så meget ‘how are you doing’ hele tiden. Når samtalerne handler om mit tøj, er jeg egentlig ret god til smalltalk, men så snart det handler om alt muligt andet, bliver jeg genert. Jeg mener, hvad pokker skal jeg snakke med Karl Lagerfeld om ud over tøj,” siger hun.

Når dagen er forbi, afgiver dommerne i juryen hver især otte stemmer fordelt på de 21 designtalenter. De otte, der har fået flest stemmer, vil herefter gå videre til finalen. Vinderen af et legat på cirka 2.2 millioner kroner og et års mentorprogram fra folkene bag LVMH vil blive afgjort ved et finalearrangement i juni.