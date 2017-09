Sana fra Skam: “Jeg havde aldrig set piger med hijab på tv før”

Da Iman Meskini var fem år, lærte hun sig selv at læse. Da hun var 13, valgte hun at gå med hijab, selvom ingen af hendes veninder gjorde det. I dag spiller hun basket professionelt og er lige kommet i militæret, og så føler hun sig mest som sig selv i farverigt tøj. Vi har mødt den 20-årige nordmand, der bliver genkendt verden over som sin karakter, Sana fra successerien Skam.

Du kan læse et stort interview med Iman Meskini i det nye Costume, der er på gaden nu. Her får du et lille uddrag af interviewet med Skam-stjernen.