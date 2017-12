Julekonkurrence: Vind cool taske fra Adax

Det er et af de bedste tidspunkter på året, for julen er virkelig over over os! Derfor har du nu mulighed for at vinde en skøn julegave til dig selv. Du kan nemlig vinde en cool taske fra Adax, som er den helt perfekte ledsager til både fester og hverdage. Med dens sort/hvide flettede mønster, vil den altid kunne give dit look et lille twist.

HVORFOR SKAL JEG DELTAGE?

Adax er et af de mest cool taske-brands i Skandinavien, som laver lækre lædertasker i høj kvalitet. Det hele startede i 1982 i en kælder i København med ambitioner om at skabe smukke tasker. Siden er Adax vokset, men hver og én taske bliver stadig håndlavet med fokus på detaljerne.

HVORDAN VINDER JEG?

Du skal blot svare rigtig på nedenstående spørgsmål senest 24. december 2017 klokken 16:00.



Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort her på Costume.dk. Præmien har en samlet værdi af 1.799 kroner og kan ikke ombyttes til kontanter.