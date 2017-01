Vind eksklusivt smykkesæt fra Ole Lynggaard Copenhagen

Selvforkælelse og luksus i hverdagen? Det siger vi ikke nej til. Og det er præcis det ønske, der bliver opfyldt med smykkekollektionen Silver Edition fra Ole Lynggaard Copenhagen.

Kollektionen er inspireret af naturen og skovens små vidundere med fine grene, små agern og skæve blade. De spinkle naturelementer i mørkt sterlingsølv skaber – i kombination med mosgrønne ædelsten og strålende brillanter – luksuriøse smykker med et elegant farvespil.

Designerne bag kollektionen er Charlotte Lynggaard, som i dag er kreativ direktør i Ole Lynggaard Copenhagen, og hendes far Ole Lynggaard, der grundlagde virksomheden tilbage i 1963.

HVAD KAN JEG VINDE?

To heldige læsere kan nu vinde et sæt smykker fra Silver Edition-kollektionen: En Leaves-ring og et sæt tilhørende Nature-øreringe håndlavet i sterlingsølv. Værdi per sæt 5.000 koner.

SÅDAN DELTAGER DU

Alt du skal gøre, er at svare rigtigt på nedenstående spørgsmål senest d. 8. februar 2017.

Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort her på Costume.dk. Præmien har en samlet værdi af 5.000 kroner og kan ikke ombyttes til kontanter.