Vind luksuriøs jubilæums-udgave af Daisy Marc Jacobs til 2.500 kr.

Wauw ... For at fejre den elskede Daisy-duft har Marc Jacobs skabt en luksuriøs limited edition-flakon, der ærer Daisy-pigen, som er ungdommelig, sofistikeret, men samtidig legesyg. Daisy Marc Jacobs byder på de samme noter som den ikoniske Daisy-duft. En klassisk og frisk duft, der kommer fra vilde bær, bløde, hvide violer og jasmin samt et sensuelt strejf af sandeltræ.

Daisy Marc Jacobs med samlerværdi

Du har nu mulighed for at vinde Daisy Marc Jacobs jubilæumsudgaven af den klassiske duft, som det ellers kun er muligt at købe til jul i Illum. Hver flakon er besat med mere end 1.000 glimtende krystaller og lagt i en eksklusiv gaveæske med spejle og satin a la et vintage-smykkeskrin. Den perfekte gave til dig selv eller én, som du vil forkæle.

