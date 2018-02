10 bingeværdige serier, du skal se i foråret

The Chi

I The Chi følger vi en gruppe unge mennesker, der må stå sammen for at overleve i et barskt kvarter i Chicago. Kriminalitet venter om hvert gadehjørne, og de mindste beslutninger kan have fatale konsekvenser for seriens hovedpersoner, der ikke er bange for at drømme stort, selvom de kommer fra trange kår.

Premiere 8. januar på HBO Nordic