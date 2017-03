I dag er det tid til at indstille uret til sommertid – og hvilken bedre måde at fejre det på end ved at spise is i forårets solskin.

Frisko uddeler i samarbejde med 7-Eleven gratis is fra klokken 12. Du kan vælge imellem danskernes foretrukne is, Magnum Mandel, samt to smagfulde nyheder, Magnum Double Raspberry og Feast Sandwich.

Der bliver uddelt i alt 100.000 is fordelt i 7-Elevens butikker over hele landet. Vi ses i køen!