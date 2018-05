13 skønne ting, du skal opleve dette forår

2. Stilletime

Sæt dig på en bænk i forårssolen med en bog, og luk resten af livet ude for en stund. 2018 lagde ud med udgivelserne af to meget personlige bøger – Anders Legarth Schmidts Jeg løber og Leonora Christina Skovs Den, der lever stille. Begge om sorg, om forældre og børn og om at miste. Helt forskellige historier, men meget smukke fortællinger, der på hver sin måde går lige i hjertekulen. Til maj udkommer Meg Fees Places I Stopped on the Way Home – erindringer om at finde sine ben i verden, der har det med at rive tæppet væk under en. Meg Fee skriver det grimme smukt og sætter ord på følelser, som de færreste formår at formulere.

3. Hjemmebryg

Det er det nemmeste i verden at lave din egen iste. Kog en liter vand, og hæld det over i en skål, der kan tåle varme. Smid to breve af din yndlingste i, eksempelvis ingefær/citron, og lad det trække, til vandet er lunkent. Bland derefter koncentreret hyldeblomstsaft i teen – start med 0,5 deciliter, og dosér dig frem til, hvor sød du vil have den. Hæld på flaske, stil på køl, et voilà: iste. Du kan drikke den, som den er, fylde den op med masser af is, mynte og citrusfrugter eller tage et kig i barskabet – både rom og vodka er gode venner af isteen. I en solrig krog smager det af den sommer, der er på vej.