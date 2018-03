17 stærke kvinder bliver lavet til Barbie-dukker

Barbie-dukken er kendt som det ultimative pigelegetøj og er ofte blevet kritiseret for at vise et urealistisk og stereotypt skønhedsideal. Mattel, firmaet bag Barbie, er dog kommet efter det med lanceringen af dukker med forskellige kropstyper, samt den første dukke med hijab.

Nu er Mattel klar med to nye dukkekollektioner, Inspiring Women og Shero, dedikeret til 17 af de stærkeste kvinder gennem tiden – lige i tide til Kvindernes Internationale Kampdag.



Kvindelige helte

Inspiring Women-serien består af tre dukker: Feminist Frida Kahlo, piloten Amelia Earhart og matematikeren Katherine Johnson, der assisterede NASA i at få den første mand på månen. Ingen af kvinderne er længere iblandt os, men deres inspirerende historier er hugget i sten.