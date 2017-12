Er du så heldig, at julemåneden er pakket med festlige indslag, så har du brug for tøj, der hurtigt gør dig klar til fest – for eksempel et skørt med masser af volumen, der er smuk med en strik, en lang kjole i mørke nuancer og store smykker. Hav nederdelen med i tasken, og byt dine bukser ud med den, når du skal til fest. Tag en tynd rullekrave under den fine kjole om dagen og smid den, når du forlader jobbet.

Mango 399 kr. // Julie Fagerholt Heartmade 1.999 kr. // Zara 299 kr.