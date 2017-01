3 kendte kvinder, der kæmper for en bedre verden

Angelina Jolie

Flygtninge

Få Hollywood-superstjerner har så utrætteligt som Angelina Jolie brugt deres berømmelse til at skabe opmærksomhed om verdens udsatte.

Under indspilningerne af filmen Tomb Raider i Cambodja i 2001 blev Angelina Jolie så berørt over landets gæstfrie kultur og fattige befolkning, at hun efterfølgende kontaktede FN’s flygtningehøjkommissariat, UNHCR, for at tilbyde sin hjælp. Skuespillerinden brugte lang tid på at rejse rundt i Cambodja og gøre sig bekendt med de samfundsmæssige udfordringer, der især går ud over landets mange gadebørn.

Hun adopterede sit første barn i Cambodja, drengen Maddox, og i 2006 etablerede hun sammen med sin daværende mand, Brad Pitt, The Maddox Jolie Pitt Foundation, der blandt andet står for opførelsen af nye skoler i Cambodja. Jolie og Pitt har også stiftet The Jolie-Pitt Foundation, der rejser økonomisk hjælp ved humanitære kriser verden over og organisationen Kind, der yder retshjælp til uledsagede flygtningebørn.