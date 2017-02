3 ting, stilfulde kvinder aldrig poster på Instagram

Du følger formentlig en håndfuld seje kvinder på Instagram. Måske ved du også en helt masse om dem, og du ser altid de nyeste opslag på deres profil.

Men har du nogensinde undret dig over, hvad det er, som gør dem så cool? Måske skyldes det, at deres Instagram-profil ikke indeholder disse tre typer opslag.

1. Dårlig kvalitet

Dårlig kvalitet er en dødssynd på stilfulde Instagram-profiler. Her finder du hverken slørede billeder, dårlig belysning eller pletter på linsen.

2. Et overforbrug af hashtags

Det hjælper helt sikkert på antallet af følgere og likes, men æstetisk flot er det ikke. Desuden giver det et udtryk af, at man er desperat efter at få flere følgere, så du finder ikke mere end et eller to tags per billede.

3. Screenshots

Sommetider melder der sig en lyst til at dele screenshots af SMS-samtaler, sjove artikler eller morsomme snaps fra weekenden. Denne type opslag hører ikke til på en stilren Instagram. Send istedet billederne til den gruppe venner, som finder dem sjove.





Så hvis du vil have en Instagram, der er ligeså æstetisk som de seje kvinder, du følger, skal du altså undgå disse tre opslagstyper. Men selfies og billeder fra søndagsbrunchen kan du fortsat smide op. Der er ingen fare.





ALT DET, DU IKKE VIL GÅ GLIP AF