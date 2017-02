4 favoritter fra Århus

Thomas Helmig

“Jeg var så heldig at være ung i Århus på et tidspunkt, da det var her, det hele skete musikalsk. Der var virkelig knald på i Århus i 80’erne. Vi kom på landkortet. Det var pissesjovt,” fortæller Thomas Helmig i samtalebogen Helmig og kærligheden. I dag er det da også svært at sige Thomas Helmig uden straks at tænke på hans fødeby. Han og hans kone, den tidligere topmodel Renée Toft Simonsen, har næsten status a la byens Frederik og Mary, og en aften på byens barer er det ikke underligt at høre sangen Stupid Man i hvert fald ti gange.

Magnumisen

Den store, bløde vaniljeis med den fede overfrakke af chokolade blev udviklet på Frisko i Århus og sendt på markedet i 1989. Lige fra begyndelsen var det svært for Frisko at følge med den store efter- spørgsel. Europæerne var vilde med isen, og i dag spises der over to milliarder Magnum hvert år.