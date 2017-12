7 Netflix-hacks, der vil ændre dit liv

Administrér, hvor mange der bruger din konto

Hvis du synes, at der er lidt for mange, der nyder godt af din Netflix-konto, kan du let smide de uvelkomne gæster ud. Gå ind på din konto ved at klikke på ikonet i højre hjørne, hvorefter du vælger muligheden 'Log af alle enheder'. Husk også at skifte til en ny kode, så andre brugere ikke kan logge på igen.

Multitask, mens du ser Netflix

Hvis du gerne vil se Netflix, mens du laver andre ting på din computer, kan du downloade den smarte browser Helium. Browseren gør det muligt for dig at have et lille vindue på din computer, som du let kan rykke rundt. Så kan du få styr på dine kedelige opgaver, samtidig med, at du bliver underholdt af din yndlingsserie.

De smarteste genveje

Du kan gøre din streamingoplevelse endnu bedre ved at kende nogle smarte genveje på dit tastatur. For eksempel vil F-tasten lave fuld skærm og Esc minimere den igen. Du kan pause og starte igen ved at trykke på mellemrumstasten, og spole frem og tilbage ved enten at klikke på Shift og højre pil eller Shift og venstre pil.