I smilets by finder du Il Mercatino, der både er et pizzeria og en butik med italienske specialiteter. Her kan du gå på opdagelse i et bredt udvalg af vine, tørret skinke og pasta, mens du venter på din pizza, eller prøver en af stedets sandwiches lavet med hjemmebagt foccacia og ciabattabrød.

Adresse: Mejlgade 18, 8000 Århus C.

Telefon: 86 12 00 48