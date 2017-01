Alt du skal vide om emojis

“Jeg er ret sikker på, at jeres redaktion kun består af kvinder – der er meget æstetik i jeres favoritter med blomster og sole. Ud fra de mange hjerte- og kysse-emojis vil jeg gætte på, at I sender meget kærlighed i jeres beskeder til venner og familie, og at I nok også er ret glade for at feste.

Det baserer jeg på udvalget af øl-, drinks-, party- og danse- emojis. Jeres favoritter stemmer generelt godt overens med de mest populære emojis på globalt plan. Den eneste, der overrasker mig, er raketten. At den for jer er et symbol på at elske en person til månen og tilbage igen, viser netop, hvordan emojis får andre betydninger end tiltænkt. Det er ret fint.”

Artiklen er bragt første gang i Costume nummer 176.





MERE FRA COSTUME