Alt, du skal vide, om Say Yes to the Dress – Danmark

Det populære TLC-format Say Yes to the Dress har i ti år fået kvinder over hele verden til at side klinet til skærmen. Nu er programmet endelig landet i Danmark, hvor den anerkendte kjoledesigner Jesper Høvring skal hjælpe med at opfylde en række forventningsfulde brudes største drømme.

“Say Yes to the Dress er et virkelig fint og sjovt format, og jeg glæder mig til at møde en masse skønne og forventningsfulde brude fra hele landet. Et bryllup er en fantastisk begivenhed, og næst efter ‘ja’et’ og en dato, så er den perfekte kjole noget af det, de fleste brude går allermest op i. Og ligger utrolig mange følelser i,” udtaler Jesper Høvring.