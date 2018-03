Beyoncé og Jay-Z kommer til Danmark

Beyoncé og Jay-Z slår vejen forbi Telia Parken i København. Det sker på Sankthansaften 23. juni som en del af ægteparrets fælles turné, On the Run Tour, med 15 koncerter i Europa.

Queen Beys sidste danske koncert var for to år siden på den verdensomspændende The World Formation Tour, mens Jay-Z ikke har gæstet Danmark siden 2012, hvor han spillede i Jyske Bank Boxen side om side med Kanye West.

Billetsalget til Beyoncé og Jay-Z’s koncert starter via Ticketmaster 19. marts klokken 10, og priserne spænder fra 450 til 1.100 kroner.