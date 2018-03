Bryllupstraditioner, der er ved at uddø

Ejerskab over bruden

Ved et bryllup skal brudens far give sin datter væk. Før i tiden betød det, at faren – helt bogstaveligt – overgav ejerskabet af bruden til brudgommen. I dag anses det for at være en både gammeldags og sexistisk tankegang.

Alligevel foretrækker 50 procent stadig, at bruden skal ledsages op ad kirkegulvet – fortrinsvist af faren, og til nøds af et andet familiemedlem eller en nær ven.

Brudepiger

Når det kommer til valg af brudepiger, er venskabet mellem brudepige og brud centralt. Sådan har det altid været, men i dag er det blevet mere accepteret, at bruden vælger både drenge og piger som sine allierede.

Navneskifte

Et af de største spørgsmål ved nutidens bryllupper er, hvem der skal skifte navn, og om der overhovedet skal ske en navneændring. Traditioner, der daterer helt tilbage til 1800-tallet, dikterer, at kvinden tager mandens navn, men i dag mener mange, at det er imod de feministiske værdier. Omkring 30 procent er ligeglade med, hvem der ændrer navn, og mange vælger at kombinere de to efternavne.





