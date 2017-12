Sådan afkoder man en champagne-etiket

“Der er flere ting, man kan se efter på etiketten.

1. Ordet Champagne er din garanti for at den flaske du står med kommer fra Champagne, som jo er et meget lille område i Frankrig, særligt kendt for sine gode forhold i forhold til at skabe mousserende vin.

2. Brut, Extra-brut, Sec, Demi-sec, og Doux. Dette er termer, der definerer hvor meget sukker, der er i vinen og dermed hvor sød den er.

a. Brut Nature Brut Zero 0-3 gram per liter

b. Extra Brut : 0-6 g/l

c. Brut : 0-12 g/l

d. Extra Sec : 12-17 g/l Dry17-32 g/l

e. Demi-Sec : 32-50 g/l

f. Doux : 50+ g/l

3. Hvis der står et år på fronten af etiketten, betyder det, at champagnen stammer fra kun det pågældende år. Så kalder man det en vintage champagne.”

Værd at vide

“Champagnes beliggenhed, dets jordforhold og klima er kendt for at skabe lette og friske mousserende vine. Samtidig gør disse forhold også, at kvaliteten af druerne er forskellig fra hvert eneste år. Derfor er det vanskeligt at skabe konsistens i, hvordan en flaske champagne smager, når den bliver kreeret hvert eneste år.

Hos Veuve Clicquot skabes vores non-vintage champagne ved at blande vine fra mange forskellige år i en flaske. Det kan være det er vine op til seks-syv år gamle, der skal til for at skabe vores særlige stil. Denne knowhow er en af de vigtigste egenskaber for et champagnehus.”