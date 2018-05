Hvordan har I indrettet butikken?

“Vi har inddelt showroomet i forskellige zoner, og vores idé bag er at sende vores besøgende på en inspirerende opdagelsesrejse i vores univers. Udstillingerne skifter løbende og viser hele tiden udvalgte dele af kollektionen i nye, inspirerende konstellationer. Vi lavede en omfattende ombygning i 2016, og siden har vi haft tre udstillinger og har netop åbnet vores fjerde, hvor vi har fokus på at gøre shoppeoplevelsen endnu mere eksklusiv med høj og personlig kundeservice.”

Hvad er inspirationen bag butikken?

“Vi har været inspireret til at skabe det ultimative showroom, som kan invitere besøgende ind i vores univers. Overskrifter som ‘internationalt designshowroom’, ‘inspirerende’, ‘nutidigt’ og ‘skiftende udstillinger’ er nogle af de elementer, vi gerne vil have til at indgå i showroomet.”

Hvilken følelse vil I fremkalde hos kunderne, når de træder ind i butikken?



“Vi vil gerne rykke ved det vante og trygge – dét, man normalt forventer at opleve i et møbel- og designshowroom. Vi bruger iscenesættelsen af interiør og mode i overraskende, kuraterede udstillinger, der går helt fra opulente og eklektiske opsætninger til helt minimalistiske tableauer, hvor de enkelte design træder frem. Hvis det rører noget i folk, giver anledning til undren, glæde eller inspiration – ja, så har vi ramt noget af det, vi gerne vil.”

