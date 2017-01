Dansk hygge indtager Vogue og Harper’s Bazaar

Garderobe: Komfort, sort og lag-på-lag

Tørklæder, uldne sokker, masser af sort og en styling, hvor der er mest “fyld” foroven. Det er hovedingredienserne i den “hygge-fashion”, som Vogue beskriver med udgangspunkt i bogen The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy Living. Hvis du vil omfavne sæsonens trends og give dem et hyggeligt twist, kan du gå efter strik fra top til tå, quiltede tørklæder, lag-på-lag, fluffy pelsjakker à la Erdem og sorte tone-i-tone look som hos Givenchy.

Kost: Lejlighedsvis nydelse gør dig gladere og sundere

Tidens sundhedsbølge medfører, at mange kommer til at skamme sig over at indtage tilsyneladende “syndige” madvarer – og det er en skam, understreger Harper’s Bazaar. Sørg for at forkæle både din mave og din sjæl. Det er essentielt at finde livsglæden i et stort glas rødvin, takke ja til et stykke kage efter en lang gåtur i det fri eller nyde en stor skål suppe med hjemmebagt brød. Alt med måde – det gælder også grøn salat.