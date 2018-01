De 11 bedste tømmermændsfilm på Netflix

5. White Chicks

De to brødre og FBI-agenter Kevin og Marcus får en sidste chance for at rette op på fortidens fejltagelser. De bliver udpeget til at beskytte to overklassesøstre og for at løse opgaven bedst muligt, trækker de selv i kjole og paryk – noget, der vender op og ned på livet i The Hamptons.

Se den, hvis du er til fjollede og humoristiske komedier.