De mest romantiske restauranter i Danmark

Restaurant: Restaurant Under Lindetræet

Adresse: Ramsherred 2, 5000 Odense C

Prisniveau: Middel

Læs mere og book bord her.

Vælg denne restaurant fordi ...

Forkæl dig selv og din valentinsdate med en udsøgt madoplevelse tilsat et lille skvis eventyrlighed – Restaurant Under Lindetræet ligger nemlig side om side med H.C. Andersens hus i Odenses smukkeste bydel.

Beliggenheden taler for sig selv, og også maden er i særklasse. På Restaurant Under Lindetræet serveres et klassisk køkken med fransk og italiensk inspiration, særligt fra Alsace og Toscana, men altid med de gode, fynske råvarer i centrum.