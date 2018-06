De største fejl, kvinder begår til jobsamtaler

Fejl 1: Du kender ikke til virksomheden

Denne fejl begås af kvinder såvel som mænd. Det er generelt en stor fejl, hvis du ikke sætter dig ind i den virksomhed, hvor du har søgt arbejde. At kende til virksomheden viser, at du tager arbejdet seriøst, at du er detaljeorienteret og at du er effektiv.

Så gør dit forarbejde. Karen Lundby Nordenbo anbefaler, at du undersøger virksomhedens hjemmeside og sætter dig ind i dens værdigrundlag og dna. Det vigtigste er, at du fokuserer på, hvad du kan tilbyde, og hvorfor du ønsker at arbejde hos virksomheden.

Fejl 2: Du taler ikke med selvtillid og autoritet

Vi kvinder har en tendens til tale os selv ned og underminere os selv i jobsamtalesituationen. Det kan især være svært for en nyuddannet at virke autoritær og selvsikker, når det kommer til at sætte ord på kompetencer. Et godt råd er at fokusere på dine styrker frem for, hvad du ikke er god til.