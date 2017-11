Den bedste sushi i København, Århus og Odense

Hos Hatoba er der stor respekt for det klassiske japanske køkken, samtidig med at restaurantens kokke ikke er bange for at udfordre traditionerne. Menukortet byder på en lang række klassiske sushifavoritter som sashimi, nigiri og uramaki, men med Hatobas helt særlige touch i form af utraditionelle kombinationer og deres egne hjemmelavede saucer.

Adresse: Islands Brygge 9, 2300 København S.

Åbningstider: Mandag-torsdag klokken 16-22.30, fredag klokken 16-23, lørdag klokken 11.30-23 og søndag klokken 11.30-21.30

Hjemmeside: Hatoba.dk