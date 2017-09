Denne app kan forhindre tømmermænd

Hovedpine, ømme muskler og kvalme. Vi kender alle til den konstante hamren i hovedet dagen derpå, og erindringen om en sms, man gerne ville trække tilbage.

Der findes tips til at skjule tømmermændende, når først uheldet er ude, og specifikke typer alkohol, som du bør undgå. Men der findes faktisk også en app, som kan forhindre tømmermænd.

Når musikken spiller, glemmer mange at drikke nok vand, hvilket er en stensikker vej til slemme tømmermænd. Men en ny app ved navn Hydrate Now hjælper dig med at huske at drikke rigeligt med vand i løbet af aftenen.