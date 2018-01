Denne filmgenre sætter din forbrænding i vejret

Et galoperende hjerte og en forhøjet puls opleves mere hyppigt under en træningstime end på sofaen til filmaften – medmindre du vælger at se en gyserfilm. Gyset i mørket frigør en række neurotransmittere og hormoner, der både medfører, at du forbrænder kalorier, samt sænker dit stressniveau.

Hvilken gyserfilm, du sætter på, er dog ikke helt ligegyldigt. Et studie fra the University of Westminister har undersøgt, hvilke gyserfilm der får seerne til at forbrænde mest. Undersøgelsen fik ti deltagere til at se ti gyserfilm, samtidig med, at forskerne målte puls, iltindtag og mængden af carbondioxid de producerede under visningen.