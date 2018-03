Derfor er gif’erne forsvundet fra dine Instagram Stories

Det var sådan en hyggelig weekend – indtil den skulle dokumenteres i Instagram Stories. Brunch, drinks og nye sko, men hvor er gif’en, der matcher?

Instagram havde knap lanceret gif'er, før de blev fjernet igen. Årsagen skal findes i, at gif'erne blev leveret af Giphy – en kæmpe platform med gif’er til enhver lejlighed, men desværre også en lang række upassende animationer.

Helt konkret var det grundet en ekstremt racistisk gif, der dukkede op ved søgninger på 'crime' (forbrydelse, red.), at Instagram lukkede for integrationen med Giphy. Samarbejdet med Giphy er sat i bero på ubestemt tid, så vi krydser fingre for, at Instagram finder en anden gif-leverandør inden længe.





