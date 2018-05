Derfor kan du ikke lade være med at følge The Kardashians

Siden den første sæson løb over skærmen i oktober 2007, har millioner af tv-seere verden over fulgt Kardashian/Jenner-familiens mildest talt over the top-livsstil. Kris, Bruce, Kourtney, Kim, Khloé, Robert, Kendall og Kylie har leveret et årti fyldt med eskapader og højspændt drama, lige fra bryllupper, skilsmisser, fødsler og skænderier til utroskab, et enkelt kønsskifte, et væbnet røveri, nøgenbilleder og masser, masser af ekstravagance.

Som hos enhver anden socialite med celebritydrømme, starter Kardashian-familiens berømmelse med, at et videobånd lander i forkerte hænder. Det var i februar 2007, og der var tale om et såkaldt sex-tape – den slags, som var meget populære der tilbage i midt-00’erne. Vivid Entertainment kom i besiddelse af ‘hjemmevideoen’ af Kim Kardashian og ekskæresten rapperen Ray J, døbte den Kim K Superstar og distribuerede løs. I kølvandet på den episode fik Mama Jenner en idé: en reality-serie med hele familien. Den præsenterede hun for produceren Ryan Seacrest, som greb bolden og udviklede idéen i sit produktionsselskab. Klip til 14. oktober 2007, hvor første episode af Keeping Up With the Kardashians løb over skærmen hos tv-netværket E!. Det kan man kalde risikostyring på højeste niveau og at vende skandale til succes. For på nuværende tidspunkt er serien det reality-show, der har overlevet længst på den amerikanske programflade nogensinde.

Det er umuligt ikke at følge med

Men hvorfor bliver vi ved med at følge med? Det korte svar er, at det nærmest er umuligt ikke at støde på en Kardashian eller en Jenner, fordi de er OVERALT. En ting er, at medierne skriver om dem hver dag, og at de selv er til stede på samtlige sociale medier, der findes. Men de sniger sig også ind alle mulige andre steder i vores liv: I App Store på vores telefon, på hylden hos boghandleren, på magasinforsider i 7-Eleven, i parfumeafdelingen i Matas, og når vi shopper tøj online. Tilsammen råder de over et mindre imperium af forretninger: tøjkollektioner, beautyprodukter, mobilspil, produktionsselskaber, bogudgivelser, spin-off-serier og samarbejder, som de bliver betalt tusindvis af dollars for at være en del af – for eksempel vurderer Forbes, at Kim Kardashian kan tjene op til 300.000 dollars for en sponsoreret Instagram-post. Sidste år var hun også på det estimerede businessmagasins liste over bedst betalte celebrities i verden, ligesom hun i juli 2016 prydede deres forside under overskriften ‘She made $45 million from one game’.

