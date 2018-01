Derfor ville ingen låne tøj til Gossip Girl

Sex and the City, Empire, Scandal, How to Get Away With Murder og Gossip Girl. Alle disse serier er kendt for karakterer med imponerende klædeskabe, men vejen til de mindeværdige modeøjeblikke var langt fra let.

Man skulle tro, at designerne glædeligt vil låne ud af deres kollektioner for en chance for at blive foreviget på seriernes kendte karakterer. Men designernes villighed til at låne tøj ud til den lille skærm har ændret sig drastisk over de sidste årtier.

I et interview med Fashionista.com fortæller Eric Daman, der både har arbejdet på serierne Sex and the City, Gossip Girl og Dynasty, om hvor vanskeligt det var, at låne en Dior-kjole til Sarah Jessica Parker i Sex and the Citys spæde begyndelse:

“Jeg ville lave en anmodning på fransk og faxe den, og en uge efter havde du måske, måske ikke hørt fra dem.”