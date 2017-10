Du bliver gladest af at bruge penge på den her ting

Næste gang, du overvejer at bruge alle dine penge på en designertaske eller et fladskærms-tv, i stedet for at spare op til ferie, bør du genoverveje. Minder varer nemlig meget længere end materielle goder. Det bekræfter flere undersøgelser.

Samme pointe fremføres af Thomas Gilovich, en psykologilærer ved Cornell University, der står bag artiklen A Wonderful Life: Experimental Consumption and the Pursuit of Happiness. Her skriver han blandt andet, at selvom ejendele er vigtigt for identitet og selvfølelse, bliver de aldrig lige så vigtige som oplevelser:

“Vi er summen af vores oplevelser. Vi er ikke summen af vores ejendele, uanset, hvor vigtige de er for os. Hvis vi skulle skrive vores memoirer, ville vi skrive om vores oplevelser, ikke om vores ejendele.”

Gilovich skriver desuden, at minder binder os sammen med andre mennesker – i særdeleshed de enestående oplevelser, man får på rejser – og resulterer i stærkere bånd end materielle gaver:

“At dele noget, som er centralt for selvet [som oplevelser] skaber helt sikkert en større følelse af slægtskab og forbindelse end at dele noget mere perifert.”

Så hvis du ikke ved, hvad du skal give din udkårne i julegave, vil en rejse være det perfekte valg.