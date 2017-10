“Du burde se ud som Noora eller spise som Vilde”

Ina Svenningdal fortæller videre, at de ondskabsfulde beskeder påvirker hende i en sådan grad, at hendes selvværd svækkes:

“Jeg har altid godt vidst, at jeg brugte en større tøjstørrelse end mange andre, men jeg hviler i mig selv. Men de her beskeder får mig da til at tænke tanker, som jeg aldrig har tænkt før. Om jeg burde ændre mig selv,” siger Ina, som dog afslutter med at opfordre til, at der skal være plads til forskellighed:

“Jeg trives i den krop, jeg har nu. Og jeg trives med mig selv. Hvorfor skal man være som alle andre? Det er da kedeligt.”