Emma Watson synger i ny Beauty and the Beast-trailer

Kalenderen siger 2017, og her på redaktionen har vi glædet os til det nye år – nu er der nemlig kun lidt over to måneder til premieren på Beauty and the Beast med Emma Watson i hovedrollen.

Den faste Costume-læser vil vide, at vi har fulgt nøje med i spillefilmens tilblivelse, trailers og andre små smagsprøver, som enten Disney eller opmærksomme fans har delt på sociale medier.

Sidst kunne vi afsløre en bid af Emma Watsons smukke sangstemme i et lydklip på Instagram, og nu har en ny mini-trailer set dagens lys, hvor skuespillerinden synger fra start til slut.

Nu glæder vi os endnu mere til 16. marts, hvor filmen har premiere. Se den nye trailer, der blev præsenteret i forbindelse med Golden Globes, herunder.