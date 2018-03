Med Wonder Woman satte den amerikanske instruktør Patty Jenkins historisk rekord for den mest succesfulde åbning i Nordamerika for en film instruret af en kvinde.

Filmen handler om Diana, der er krigerprinsesse i et isoleret ø-paradis. Da en pilot styrter ned nær øen erfarer hun, at krigen raser, hvilket leder Diana til at blive Wonder Woman og lære mere om sin oprindelse og overnaturlige kræfter.

Filmen er tilgængelig på Netflix Danmark fra 25. marts 2018.