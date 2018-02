Hvis du ikke er i det romantiske hjørne, men derimod elsker Harry Potters univers, er Fantastic Beasts and Where to Find Them lige noget for dig. Scenen er sat i New York i 1926. Troldmanden Newt Scamander, spillet af Eddie Redmayne, ankommer til byen efter en verdensomspændende rejse, hvor han har fundet og dokumenteret magiske væsner. Han opbevarer væsnerne i sin magiske kuffert, og forsøger at holde dem skjult for de såkaldte No-Majs (ikke-magikere/mennesker), der er ude på at udrydde al magi. Men da et af væsenerne slipper ud af den magiske kuffert, begynder en storslået jagt og et eventyr ud over det sædvanlige.

© Fantastic Beasts and Where to Find Them