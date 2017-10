De bedste dokumentarer på Netflix

Gaga: Five Feet Two (2017)

I Gaga: Five Feet Two følger vi sangerinden Lady Gaga, der brød igennem for sine provokerende outfits og fængende electro dance-pop. Meget er sket, siden Just Dance og kødkjoler, og Gaga er bevidst om konstant at videreudvikle sit brand.

Dokumentaren giver et ærligt kig ind i Lady Gagas liv, hvor hun selv fortæller om sine mange kampe, både privat og professionelt. Vi får blandt andet et indblik i den sygdom, der giver hende kroniske smerter, samt det pres, der ligger på hende for at skabe et succesfuldt album.

Se den for: Et billede af personen bag ikonet, der ærligt portrætteres som en virkelig kvinde med et stort musikalsk talent, svagheder og personlige kampe.