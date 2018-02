Andy, spillet af Anne Hathaway, lander et job på et modemagasin, som mange piger drømmer om, men hun egentlig ikke selv ønskede sig. Andys chef, Miranda Priestly, er en iskold og magtfuld modedronning, for hvem kun det bedste er godt nok – og hun er ikke ligefrem imponeret om Andys fremtoning.

Efter længe at have kæmpet imod modeverdenen, beslutter Andy sig til sidst for at omfavne den og undergår en makeover, som gør Chanel, Calvin Klein og Dolce & Gabbana til en fast del af garderoben.