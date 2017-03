Overraskende forskning: Derfor er Instagram godt for dig

Undersøgelsen påviste, at mange bruger det sociale medie til sundhedsrelaterede samtaler, og at Instagram-brugerne, som brugte hashtagget, støttede hinanden med opmuntrende kommentarer.

Desuden viste Drexel Universitys forksning, at det for nogen kan være nemmere at poste et billede, end at formidle følelser med ord, samt at mange anser platformen som et trygt fællesskab.

Det er formentlig de færreste, som ville beskrive Instagram som et trygt sted at være, men der er faktisk noget om snakken. Operatørerne bag det sociale medier har nemlig en funktion, som gør dem opmærksomme på brugere med seriøse på problemer.

Studiet konkluderer altså en overvægt af positiv respons på depressive brugeres opslag. Som nævnt er der samtidig mange teorier, der peger på det modsatte, men måske bevæger vi os (endelig) i en anden retning, hvor vi hepper på hinanden, frem for at kritisere?