Gratis kaffe til alle i København

Det svenske mærke Poc and Forth har lanceret en såkaldt commuter-kollektion i Wood Wood på Grønnegade 1 i København. Commuter er engelsk for pendler, og i forlængelse af lanceringen bliver der serveret gratis kaffe til alle pendlere rundt omkring i København.

Kaffen importeret fra Nicaragua og af mærket Ønsk – et økologisk og bæredygtigt kaffebrand.

Du kan finde kaffevognen fra Ditlev's Kaffe rundt omkring i København til og med på torsdag.

Her finder du kaffevognen

Tirsdag: I omegn af Vesterport station

Onsdag: Fælledparken

Torsdag: Omkring søerne (Dronning Louises bro)





MERE AF ALT DET, DU IKKE VIL GÅ GLIP AF