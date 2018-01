Gucci åbner restaurant med budgetpriser

“Food is luxury as much as fashion,” har Pradas markedsføringschef Stefano Cantino engang udtalt.

Gucci er tilsyneladende enig, og således har luksusmærket netop slået dørene op til en luksuriøs restaurant i hjertet af Firenze. Med udsigt over torvet Piazza della Signoria kan du nyde en Gucci-risotto, -scampi eller -tortellini for lidt over 200 kroner. Michelin-kokken Massimo Bottura står for menuen, som serveres på rødt Gucci-porcelæn.

Restauranten, som har fået navnet The Gucci Osteria, er en del af Gucci Garden, som også byder på en udstilling, små butikker og en biograf.