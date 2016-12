Her er vores bud på den næste hovedperson i Skam

Vi vil lære dig at kende

Vi præsenterede jer tidligere i år for tredje sæsons nye ansigter, og det er også heriblandt, at vores bud på en hovedperson skal findes. Vi tror nemlig på, at det bliver den smukke, korthårede Emma. Hun vil være en overraskelse og på ingen måde være et oplagt valg. Og det har Skam brug for. At bibeholde overraskelsen.

Skam overraskede i sæson to ved overhovedet at skifte synsvinkel, i sæson tre ved at skifte synsvinkel fra en i den originale pigegruppe til en dreng. Nu er Julie Andem, forfatteren bag Skam, nødt til at overraske os igen.

Emma er personen, som vi gerne vil lære at kende, og som helt sikkert har noget mere at byde på, end det vi oplever gennem Isaks øjne. Selvom hun når at få status som en irriterende forelsket pige i sæson tre, hvilket peaker ved udklædningsfesten, som ender med, at Even og Isak stikker af sammen, så tror vi alligevel på mere.

Hun er desuden yngre end de andre, hvilket vil bibeholde fokus på gymnasiet og den statusopdeling, der er imellem de forskellige klassetrin. Det kan også sætte en helt ny vennegruppe i spil, og skabe en tredjepersonsfortælling omkring vores hovedvennegruppe – som trods alt har været den samme i alle sæsoner.

Vi tror på dig, Emma.